المقري: تدخل آكار بهذا الشكل ما كان ليتم لولا عمالة بعض الليبيين

انتقد المحلل السياسي، عبد الله المقري، تحدي وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار

الشعب الليبي بأسلوبة الذي وصفه بـ” المتعجرف” معتبرا أن حديث آكار عن أن الاقتراب من قواته امر بموجبه يتم ملاحقة المقاومين، “استفزاز سوقي”

وأكد المقري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن تدخل آكار بهذا الشكل ما كان ليتم لولا عمالة بعض الليبيين “وانحرافهم عن حق الوطن وخذلان المنافقين والمتقاعسين، وتجار الأزمات والصفقات والمهرجانات”، مشيرا إلى أن التحدي الوطني سيأتي من قبل الشعب الليبي مباشرة ومن قبل الجيش الذي يقاتل الإرهاب وتصدى تاريخيا للعدوان الأجنبي

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