ليبيا الان

«أوغلو»: تركيا جاهزة عسكرياً لمصر والإمارات وفرنسا في ليبيا

تم النشر منذُ 28 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

توعد المحلل السياسي التركي، يوسف أغلو، ما سماه “محور الشر الإماراتي المصري الفرنسي” بجاهزية تركيا عسكرياً لمواجهة تهديداته لها في ليبيا.

قال “أوغلو” على حسابه بـ”تويتر” أمس: “بعد زيارة السيسي لفرنسا 7 ديسمبر و عباس كامل لبنغازي 19 ديسمبر، تأتي تهديدات حفتر ضد تركيا لتؤكد بأن محور الشر الإماراتي المصري الفرنسي هو من يؤجج الحرب في ليبيا” وفق قوله.

أضاف “أوغلو” قائلاً: “يأتي الرد التركي بإرسال وزير الدفاع التركي اكار مع كبار قياداته إلى ليبيا ليؤكد بجاهزية تركيا عسكرياً ضد أي تهديد” وفق قوله.

الوسوم

طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق