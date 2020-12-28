«أوغلو»: تركيا جاهزة عسكرياً لمصر والإمارات وفرنسا في ليبيا

توعد المحلل السياسي التركي، يوسف أغلو، ما سماه “محور الشر الإماراتي المصري الفرنسي” بجاهزية تركيا عسكرياً لمواجهة تهديداته لها في ليبيا.

قال “أوغلو” على حسابه بـ”تويتر” أمس: “بعد زيارة السيسي لفرنسا 7 ديسمبر و عباس كامل لبنغازي 19 ديسمبر، تأتي تهديدات حفتر ضد تركيا لتؤكد بأن محور الشر الإماراتي المصري الفرنسي هو من يؤجج الحرب في ليبيا” وفق قوله.

أضاف “أوغلو” قائلاً: “يأتي الرد التركي بإرسال وزير الدفاع التركي اكار مع كبار قياداته إلى ليبيا ليؤكد بجاهزية تركيا عسكرياً ضد أي تهديد” وفق قوله.