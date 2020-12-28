تكريم أسرة الفريق الراحل ونيس بو خمادة بدرع الوفاء

ليبيا – قدمت اللجنة الوطنية للعمل التطوعي في بنغازي درع الوفاء لأسرة الفريق ونيس بو خمادة التي تسلمها نجلي الراحل علي بو خماده وإكريم بو خمادة.

ووفقا لبيان صحفي مقتضب صادر عن اللجنة فقد جاء حفل التكريم على هامش احتفالية بمناسبة الـيوم العالمي للتطوع الشبابي في ليبيا مبينة أن بنغازي وكل المدن لن تنسى ما قدمه اللواء ونيس بو خمادة على مدى السنين الطوال من مسيرة عطرة بالعطاء والوطنية والشرف في وجه كل أعداء الوطن .

يشار إلى أن اللواء الراحل ونيس بو خمادة من القادة الكبار في القوات المسلحة وكان له دور كبير في محاربة المجاميع الإرهابية في مدينة بنغازي وباقي مدن ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية