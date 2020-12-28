صنع الله يدعو معهد النفط الليبي إلى عقد شراكات مع بيوت الخبرة العالمية

دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله معهد النفط الليبي إلى عقد شراكات مع بيوت الخبرة العالمية للاستفادة ونقل الخبرات.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع لاستعراض النشاط السنوي للمعهد، والأعمال المنجزة للعام 2020، والمزمع تنفيذها والميزانية المقترحة للعام المقبل، إضافة إلى عرض تقرير هيئة المراقبة، وماورد به من ملاحظات والردود عليها، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وأكد صنع الله امتلاك المعهد إمكانات بشرية كبيرة ينبغي استغلالها بشكل أمثل ليكون للمعهد مكانته واسمه بين المعاهد العالمية، مطالبا بإعطاء فرصة للشباب الذي يمتلك القدرة على الإنجاز في إدارة أقسام وإدارات المعهد.

من جانبه أوضح رئيس لجنة إدارة المعهد الدكتور منصور امطير أن المعهد يسعى للقيام بحملة تسويقية لتقديم البرامج التدريبية المتخصصة، وتقديم دراسات مكمنية متكاملة، عن طريق مكتب دراسة علوم الأرض، مشيرا إلى السعى للدخول في التصنيف العالمي للمشاريع البحثية والشراكة الحقيقية مع مؤسسات عالمية مرموقة.

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