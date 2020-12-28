كتلة ليبيون بالمجلس الإستشاري تدعو مصر لإعادة فتح سفاراتها في طرابلس

لييبا – طالبت كتلة ليبيون في مجلس الدولة الاستشاري السلطات المصرية بالإسراع في فتح سفارتها في طرابلس بالتزامن مع زيارة الوفد الرسمي المصري للعاصمة.

بيان للكتلة صدر الأحد تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذه المطالبة تأتي لاستئناف أعمال السفارة بشكل طبيعي وخدمة لمواطني البلدين معربة عن ترحيبها بزيارة الوفد المصري التي تحتم القيام بمزيد من التعاون المشترك من أجل الاستقرار السياسي الليبي الذي يخدم الجميع.

وأشار البيان إلى أن توسيع نطاق التواصل مع الفرقاء الليبيين خطوة مهمة لدعم التوافق الليبي.

هذا وحمل البيان توقيع أعضاء مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة وحسن حبيب أحمد بو بريق وعبد الله جوان والصادق كشير وفتح الله السريري وأبو القاسم قزيط.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية