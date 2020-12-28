تيار الوسط النيابي: لا بد من رئاسة مؤقتة لمجلس النواب تمهيدًا لتوحيده

ليبيا – أصدرت كتلة تجمع تيار الوسط في مجلس النواب الأحد بيانا بشأن جلسات توحيد المجلس تابعته وحصلت على نسخة منه صحيفة المرصد.

وتطرق البيان إلى الجهود الرامية لإنهاء الانقسام في مجلس النواب وتوحيده ليتمكن من إنجاز ما بعهدته من استحقاقات وطنية عاجلة والالتزام بما ورد في البيان الختامي للقاء غدامس من إعلان لالتئام المجلس وعن جدول أعمال للقاء اللاحق والتمسك بالنهج الذي تبناه التيار لحل الأزمة الليبية عبر الحوار السلمي والتوافق الموسع بين أبناء الوطن.

وتحدث البيان عن الموعد الذي أعلن عنه لجلسة غدامس 2 الذي تم تأجيله بسبب الظروف الصحية ولمنح مزيد من الوقت من أجل توافق أوسع مشيرا إلى استغلال هذا التأجيل من قبل أطراف عدة رافضة لتوحيد مجلس النواب وأخرى مستفيدة من انقسامه عملت بكل جهد لزرغ الفتنة والشقاق ووضع العراقيل بكل أنواعها.

وقررت الكتلة في بيانها الإعلان عن 4 مبادئ تتناسب مع حجم المخاطر المحدقة بالبلاد وعتثر الحوار الذي تجريه البعثة الأممية وما يلوح في الأفق من تصعيدات عسكرية ومخاطر أمنية في ظل تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تم الاتفاق عليها وهي عوامل توجب الإسراع في توحيد مجلس النواب.

ووفقا للبيان فقد أكد أول المبادئ على مقترح عقد الجلسة المؤجلة لمجلس النواب بمدينة غدامس ودعمه لتكون بتاريخ الـ4 إلى الـ5 من يناير من العام 2021 وفقا لما تم الاتفاق عليه باجتماع النواب عبر تقنسية “زوم” وعلى جدول الأعمال الذي سبق الإعلان عنه بلقاء غدامس 1 المتضمن في أول بنوده إعادة انتخاب رئاسة المجلس إذ ستكون الكتلة متواجدة بغدامس في الموعد المحدد.

وأشار ثاني المبادئ بحسب البيان إلى قبول مقترح تكليف رئاسة مؤقتة للمجلس لمدة شهر واحد فقط بحيث يكون أكبر الأعضاء سنا رئيسا وأصغرهم مقررا مع استعداد الكتلة للتعامل الإيجابي مع أي مقترح آخر يحظى بقبول واسع لدى النواب ويضمن عدم تفرد أي طرف بإدارة المجلس.

وتحدث ثالث المبادئ عن الإجراء الذي تم مؤخرا لإسقاط عضوية بعض النواب وإحالتهم للتحقيق وهو إجراء يمثل محاولة للتشويش على جلسة غدامس ومناورة تهدف لإفشال جهود إعادة توحيد مجلس النواب فيما ركز آخر المبادئ على دعم الإصلاحات المقترحة على اللائحة الداخلية للمجلس مع ضرورة اقتصارها على النقاط الأساسية الضرورية للمرحلة كاعتماد الدورة النيابية للرئاسة وغيره.

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