«أوحيدة»: «أردوغان» نجح فيما أخفق فيه الفاتيكان بجعله «كاره» يحتفل بعيد الميلاد المجيد

سخر علي أوحيدة، الصحفي الليبي المقيم في بلجيكا، من الحفل الغنائي الذي أحيته الفنانة التركية إليف دوجان، للوفد العسكري التركي برئاسة وزير الدفاع خلوصي آكار خلال فترة تواجدهم في العاصمة طرابلس قبل يومين.

قال “أوحيدة” على حسابه بـ”تويتر” اليوم الإثنين، قائلاً: “أردوغان نجح فيما أخفق فيه الفاتيكان وجعل كاره وأتباعه يحتفلون بعيد الميلاد المجيد” في إشارة إلى الشيخ عبد الرؤوف كاره، آمر جهاز “الردع” في طرابلس.

وأضاف “أوحيدة” معلقاً بكلمتي “عرس البغل” على صورة لـ”كاره”: “هناك من يغضب لأنك تنتقد كاره وأتباعه، ولا يحرك ساكنًا أمام تغول الأتراك في عاصمته”.

ونشرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي صورا من الحفل الذي ظهر فيه وزير الدفاع التركي في حالة من السرور والفرح على أنغام الحفل بين القيادي الإخواني خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري، وصلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة الوفاق، وفتحي باشاغا وزير داخليتها، وعبد الرؤوف كاره رئيس “جهاز الردع”.