ليبيا الان

الملف الليبي يتصدّر أجندة مباحثات “روسية- تركية” مُرتقبة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتصدر تطورات الأوضاع في ليبيا محادثات وزير الخارجية التركي، مولود شاويش أوغلو، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الذي يلتقيه، غدًا الثلاثاء، في مدينة “سوتشي” الروسية.

الاجتماع “التركي – الروسي”؛ يُنتظر أن يسير في اتجاه إيجابي، وفي جو من التعاون لإيجاد حلول ناجعة بشأن الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن معالجة القضايا الإقليمية العالقة، لا سيما النزاع في إقليم “ناغورني قره باغ”، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك”، الروسية، عن الأمين العام للمنتدى الاجتماعي “الروسي- التركي”، سيرغي ماركوف.

وكان “لافروف”، قد أكد، مؤخرًا، أن بلاده تتعاون مع عدة دول؛ لإنجاح الحوار السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن موسكو تسعى لإطلاق مفاوضات شاملة لجميع القوى الفاعلة في الأزمة الليبية.

وشدّد على إصرارهم على تسوية الأزمة الليبية بين الليبيين أنفسهم، ودول الجوار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك