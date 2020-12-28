الملف الليبي يتصدّر أجندة مباحثات “روسية- تركية” مُرتقبة

تتصدر تطورات الأوضاع في ليبيا محادثات وزير الخارجية التركي، مولود شاويش أوغلو، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الذي يلتقيه، غدًا الثلاثاء، في مدينة “سوتشي” الروسية.

الاجتماع “التركي – الروسي”؛ يُنتظر أن يسير في اتجاه إيجابي، وفي جو من التعاون لإيجاد حلول ناجعة بشأن الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن معالجة القضايا الإقليمية العالقة، لا سيما النزاع في إقليم “ناغورني قره باغ”، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك”، الروسية، عن الأمين العام للمنتدى الاجتماعي “الروسي- التركي”، سيرغي ماركوف.

وكان “لافروف”، قد أكد، مؤخرًا، أن بلاده تتعاون مع عدة دول؛ لإنجاح الحوار السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن موسكو تسعى لإطلاق مفاوضات شاملة لجميع القوى الفاعلة في الأزمة الليبية.

وشدّد على إصرارهم على تسوية الأزمة الليبية بين الليبيين أنفسهم، ودول الجوار.

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