اليونسيف: كورونا يهدد بدفع 150 مليون طفل إلى الفقر

أعلنت منظمة اليونسيف، اليوم الإثنين، أن فيروس كورونا يهدد بدفع 150 مليون طفل إلى الفقر المتعدد الأبعاد دون إمكانية الحصول على خدمات التعليم أو الصحة أو السكن أو التغذية أو الصرف الصحي أو المياه.

وشددت المنظمة في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يجب على الحكومات المحافظة على استثماراتها في أنظمة الحماية الاجتماعية المراعية للأطفال وتوسيعها لتجنب خذلان جيل بأكمله.

ويذكر أنه منذ انتشار فيروس كورونا وهو هدد الاقتصاد العالمي كما أن عدد الفقراء ازداد خاصة في بعض الدول التي توجد بها حروب ونزاعات.

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