“الدفاع التركية” تؤكد استمرار تدريب “عناصر الوفاق”

نشرت وزارة الدفاع التركية أمس الأحد صورا لتدريبات لعناصر يتبعون حكومة الوفاق في طرابلس.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن هذا التدريب يأتي في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة مع الوفاق مؤكدة استمرار التدريب متعدد الاستخدامات لقوات الوفاق.

وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت تقديم تدريب الدفاع تحت الماء في (مرحلة التدمير) لأفراد البحرية التابعين لحكومة الوفاق لمدة 5 أسابيع.

وأكدت “الدفاع التركية” استمرار التدريب العملي لسفن خفر السواحل، الذي بدأ في العشرين من ديسمبر 2020 والذي سيستمر لست أسابيع.

وكانت الناطقة الإعلامية لوزارة الدفاع التركية، بينار كارا، قد أكدت أن الجيش التركي يدعم الوفاق بالتدريب العسكري، وإزالة الألغام، والصحة، إضافة إلى تقديم المساعدة الإنسانية والدعم الاستشاري.

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