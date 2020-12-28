«مكافحة الأمراض»: 640 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 680 حالة ووفاة 8 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 27 ديسمبر 2020م وفقا للبيان رقم (287).

واستلم المركز عدد (3757) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (800) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (330) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (41) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (90) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (205) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (89) عينة، “.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (25) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (188) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (11) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (31) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (35) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (190) عينة، المختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (23) عينة، مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (7) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3225) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (532) عينة موجبة لفيروس كورونا (352 جديدة + 180 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 159 حالة جديدة

عدد 44 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 9 حالة جديدة

عدد 53 حالة مخالطة

3.القره بوللي

عدد 2 حالة جديدة

4.يفرن

عدد 2 حالة جديدة

5.الزاوية الغرب

عدد 1 حالة جديدة

6.السبيعة

عدد 3 حالة جديدة

7.الماية

عدد 11 حالة جديدة

8.الرياينة

عدد 3 حالة جديدة

9.سرت

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

10.قصر بن غشير

عدد 8 حالة جديدة

11.سبها

عدد 2 حالة جديدة

12.أوباري

عدد 1 حالة جديدة

13.البوانيس

عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

14.تراغن

عدد 4 حالة جديدة

15.الشاطئ

عدد 3 حالة جديدة

16.جنزور

عدد 5 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

17.الزاوية الجنوب

عدد 2 حالة جديدة

18.الجميل

عدد 1 حالة جديدة

19.العامرية

عدد 2 حالة جديدة

20.ترهونة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

21.الخمس

عدد 15 حالة جديدة

22.زليتن

عدد 27 حالة جديدة

عدد 29 حالة مخالطة

23.نالوت

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

24.غريان

عدد 4 حالة جديدة

25.اجدابيا

عدد 4 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

26.الحوامد

عدد 2 حالة جديدة

27.السائح

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

28.سوق الخميس امسيحل

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

29.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

30.الحرابة

عدد 4 حالة جديدة

31.قصر الأخيار

عدد 2 حالة جديدة

32.العجيلات

عدد 6 حالة جديدة

33.رقدالين

عدد 2 حالة جديدة

34.طبرق

عدد 6 حالة جديدة

35.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

36.الزاوية المركز

عدد 23 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

37.صبراته

عدد 8 حالة جديدة

38.جادو

عدد 1 حالة جديدة

39.الزنتان

عدد 23 حالة مخالطة

40.الزهراء

عدد 8 حالة جديدة

41.خليج السدرة

عدد 2 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 773 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 561 حالة في طرابلس

2.عدد 18 حالة في السائح

3.عدد 16 حالة في ترهونة

4.عدد 19 حالة في سبها

5.عدد 2 حالة في اجدابيا

6.عدد 7 حالات في الزنتان

7.عدد 6 حالات في الحوامد

8.عدد 29 حالة في سرت

9.عدد 60 حالة في مصراته

10.عدد 2 حالة في الزاوية الجنوب

11.عدد 18 حالة في غريان

12.عدد 34 حالة في الزاوية المركز

13.عدد 1 حالة في خليج السدرة

تفاصيــــــل الــــ ( 4 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في مصراته

2.عدد 2 حالة في اجدابيا

3.عدد 1 حالة في مسلاته

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 98913

2.الحالات النشطة : 27710

3.المتعافين : 69763

4.الوفيات : 1440