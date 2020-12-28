“تجمع الوسط النيابي” يدعم تكليف رئاسة مُؤقتة للنوّاب

أعلنت كتلة تجمع تيار الوسط النيابي، تأييدها لمقترح عقد الجلسة المُؤجّلة لمجلس النوّاب المُقرّرة بمدينة “غدامس” في الرابع والخامس من يناير 2021، عبر تقنية “الزوم”، نظرًا للظروف الصحية التي تأجلت بسببها الجلسات.

وأكدت “الكتلة” دعمها للجلسة، التي من المُقرر أن يكون أهم بنودها إعادة انتخاب رئاسة المجلس، وتكليف رئاسة مؤقتة للمجلس لمدة شهر واحد فقط، بحيث يكون أكبر الأعضاء سنًا رئيسًا، وأصغرهم مُقررًا، مع استعداد الكتلة للتعامل الإيجابي مع أي مقترح آخر يحظى بقبول واسع لدى النواب، ويضمن عدم تفرد أي طرف بإدارة المجلس.

وأوضحت “الكتلة” أن الإجراء المُتخّذ، مُؤخرًا، حول إسقاط عضوية بعض النواب وإحالتهم للتحقيق؛ لا يمكن اعتباره إلا محاولة للتشويش على جلسة “غدامس”، ومناورة تهدف إلى إفشال جهود إعادة توحيد المجلس.

وأكدت دعمها للإصلاحات، التي أقرّتها اللائحة الداخلية للمجلس، مع ضرورة اقتصارها على النقاط الأساسية الضرورية للمرحلة مثل اعتماد الدورة النيابية للرئاسة.

يأتي هذا البيان، في ظل الجهود الرامية لدعم توحيد الجلسة وخروجها بتوصيات تخدم الصالح العام، في ظل الظروف التي تمرّ بها البلاد.

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