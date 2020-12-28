الوطني للأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق غرب البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة في مناطق غرب البلاد، كما سيكون الطقس سيكون دافئًا نسبيًّا على المناطق الشرقية.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن مناطق رأس اجدير و مصراتة و سهل الجفارة و الجبل الغربي سيكون بها الطقس مشمس وصافٍ في غالبية الأوقات، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و16 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مرادة سيكون بها الطقس مغيم قليلًا إلى مشمس، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة سيكون بها الطقس مشمس بوجه عام، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة مئوية ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على غدامس والحمادة، كما ستظهر سحب عابرة على مناطق الكفرة و السرير و تازربو، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و22 درجة مئوية.

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