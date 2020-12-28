افتتاح مسرح الوفاء.. أول مسرح بمدينة زلة

افتتح بمدينة زلة ببلدية الجفرة أول مسرح عام قامت على تجهيزه جمعية الجيل الرابع لحقوق الإنسان بزلة بسعه استيعابيه تقدر 130 مقعد.

حضر الحفل الافتتاحي لمسرح الوفاء رئيس واعضاء المجلس التسييري زلة وعدد من اعيان وحكماء المدينة و عدد من نشطاء مجتمع المدني والمهتمين.

الكلمات التي القيت بهذه المناسبة ثمنت دور جمعية الجيل الرابع ودعمها المتواصل لكافة المناشط والمناسبات العامة والجهات الخدمية القريبة من المواطن.

وتم تقديم عرض مرئي للمشاريع التي نفذتها الجمعية لسنة 2020 وخطة عملها الجديدة لعام 2021.

واختتم الحفل بتوزيع شهادات تكريم وتقدير لبعض الشخصيات الفاعلة بمدينة زلة.