الميهوب : استقبال وزير الدفاع التركي في طرابلس هدفه إفشال جهود اللجنة العسكرية

ليبيا – أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب أن الجيش الوطني قادر على طرد كل المحتلين الأجانب من ليبيا.

الميهوب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الاثنين جدد التأكيد على أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا غير قانونية.

وأشار إلى استقبال وزير دفاع الوفاق لنظيره التركي في طرابلس هدفه إفشال جهود التسوية والتهدئة واتفاق اللجنة العسكرية المشتركة، مستنكراً الصمت غير المبرر من البعثة الأممية تجاه الخروقات التركية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية