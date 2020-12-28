«خارجية الوفاق»: سامح شكري يجري اتصالا هاتفيا مع سيالة

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة لمناقشة «الملف الليبي ودعم الاستقرار».

جاء ذلك على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي، مضيفا، في تصريحات اليوم الإثنين، أن الوزير المصري اأثنى على استقبال الوفد (الأمني) المصري في العاصمة طرابلس، كما أكد على استمرار التعاون بين الجانبين، متمنيا أن تكون الزيارة خطوة جدية في هذا الاتجاه».

وزار وفد أمني استخباراتي مصري طرابلس أمس الأحد، ووعد بإعادة فتح السفارة المصرية والعودة للعمل من داخل طرابلس في أقرب وقت ممكن.

واستهل الوفد المصري الذي ضم أعضاء من اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة اللواء أيمن بديع، ومدير إدارة ليبيا مساعد وزير الخارجية المصري السفير محمد أبوبكر، لقاءاته في طرابلس باجتماع مع سيالة بمقر الوزارة العاصمة الليبية، حسب «خارجية الوفاق».

وأضافت الوزارة أن اللقاء جرى خلاله أيضًا «الاتفاق على تذليل كافة العقبات لضمان خلق الظروف المناسبة لتواصل الشعبين الشقيقين، خاصة فيما يتعلق باستئناف الرحلات الجوية من ليبيا لمطار القاهرة وبرمجة سلسلة من الاجتماعات بين الخبراء والمختصين في البلدين لتحقيق هذه الأهداف».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا