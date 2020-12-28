الحويج يطالب الدول المشاركة بمؤتمر إعادة إعمار ليبيا عام 2011 بالالتزام بواجباتهم

ليبيا – أعلن وزير الخارجية و التعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج عن إعادة إعمار مبني وزارة الخارجية (مكتب بنغازي).

الحويج طالب وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة الدول المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار ليبيا الذي عُقد في العام 2011 بالالتزام بواجباتهم و مشاركتهم في إعادة إعمار ليبيا بالتعاون مع الحكومة الليبية و مجلس النواب.

وأكد أن بنغازي و كل مدن الشرق و الجنوب الليبي تعيش في حالة أمن و استقرار بفضل القوات المسلحة وقد حان الوقت لإعادة الإعمار و البناء و التنمية بحسب قوله .

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية