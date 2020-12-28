الشاطر: ليس من الحكمة أن يفرح الجميع بالتواصل مع مصر بعد قطيعة لسنوات

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إنه ليس من الحكمة أن يفرح الجميع بالتواصل بعد انقطاع و قطيعة لسنوات (أي زيارة الوفد المصري).

الشاطر أضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” “لدينا عهد لدماء الشهداء يتحتم الإبرار به. و قسم لحماية سيادة الدولة وامن المواطنين من أي اعتداء عليهم يجب أن لا ننكته. بمثل ما نؤيد تحسين العلاقات مع جيراننا علينا أن لا نفرط في دماء مواطنينا” حسب تعبيره.