افتتاح فرع لمصرف التجارة والتنمية ببلدية الجفرة بمدينة هون

أُفتتح ببلدية الجفرة فرع مصرف التجارة والتنمية هون بعد تجهيز مقره وتزويده بالامكانيات اللازمة من الكوادر واجهزة الكمبيوتر والمتعلقات الخاصة بربط الفرع بكافة الفروع الاخرى في البلاد.

وافاد مدير ادارة الفروع بالمنطقة الوسطى وليد الورفلي، بان فرع هون هو الرقم الحادي عشر من الفروع العاملة بالمنطقة الوسطى وربط بالادارة العامة في بنغازي مقر تواجد المصرف الرئيسي كبقية الفروع العاملة في كافة انحاء ليبيا الشرق والغرب والجنوب.

واوضح بان الزبون لدينا هنا وعن طريق فرع المصرف بهون يستطيع التحصل على كافة الخدمات المصرفية من اي فرع اخر منها صرف دفتر صكوك اوصك مصدق او سحب نقدي او تحويل عملة اجنبية وبطاقة ارباب الاسر من اي فرع على مستوى ليبيا وعددها 48 فرع من زوارة الى عند امساعد الى الكفرة الى هون.

وقال بانه تم تدريب عددا من الكوادر الشابة من الذكور والاناث على جملة من الاعمال الفنية والادارية المصرفية في بنغازي لمدة اسبوعين وهم الان في المرحلة النهائية من التدريب واستلموا بشكل عملي مهام اعمالهم.