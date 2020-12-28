«القبلاوي»: «سيالة» بحث مع «شكري» دعم الاستقرار في ليبيا

قال المتحدث باسم “خارجية الوفاق” محمد القبلاوي، إن: “وزير الخارجية محمد سيالة بحث هاتفيا اليوم الإثنين، مع نظيره المصري سامح شكري، الملف الليبي ودعم الاستقرار” وفق قوله.

أضاف “القبلاوي” في بيان، أن: “وزير الخارجية المصري أثنى على استقبال الوفد المصري في العاصمة طرابلس قبل أيام، وأنه أكد على استمرار التعاون بين الجانبين وأن تكون الزيارة خطوة جدية في هذا الاتجاه” وفق تعبيره.

وضم الوفد الوفد المصري إلى طرابلس قبل أيام، اللواء أيمن بديع وكيل عام جهاز المخابرات العامة المصرية ورئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي وعضوية السفير المصري في ليبيا محمد أبوبكر مساعد وزير الخارجية المصري وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين المصريين.