المرصد السوري: لا يزال هناك 2000 مرتزق سوري في ليبيا

أعلن مايسمى بالمرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الإثنين، أن الحكومة التركية علقت عودة المرتزقة و مقاتلي الفصائل من ليبيا إلى سورية منذ 43 يوماً.

وأوضح المرصد في بيان له أن هناك أنباء عن عودة دفعات منهم مطلع العام القادم 2021 القادم، مشيرا إلى أنه لايزال نحو 2000 مرتزق سوري متواجد في ليبيا في ظل تعليق الملف من قبل الحكومة التركية التي حولت المقاتلين إلى مرتزقة وأرسلتهم إلى هناك، على الرغم من التوافق الليبي – الليبي.

وأشار المركز إلى أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية بلغ حتى الآن نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

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