باشاغا يشدد على ضرورة بسط الأمن في الزاوية

أخبار ليبيا 24

شدد وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، على ضرورة بسط الأمن والأمان داخل مدينة الزاوية غربي طرابلس، وذلك بتوفير الإمكانيات المتاحة لمديرية أمن الزاوية حتى تقوم بواجبها الأمني على أكمل وجه.

وجاء ذلك في لقاء عقده مع مدير أمن الزاوية العميد علي اللافي، وعضو المجلس البلدي الزاوية، وجدي الثابت، لبحث الوضع الأمني والخدمي داخل المدينة، ومستجدات الأوضاع الأمنية في ليبيا عامة.

وبحسب بيان الوزارة، ثمن مدير أمن الزاوية العميد علي اللافي الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل بسط هيبة الدولة والمجاهرة بالأمن داخل مدنها ومناطقها.