جماعة الإخوان ترحب بالزيارة التي أجراها الوفد المصري إلى العاصمة طرابلس

ليبيا – رحب حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في بيان له اليوم الاثنين بالزيارة التي أجراها الوفد المصري إلى العاصمة طرابلس والتي التقى فيها بمسؤولين من حكومة الوفاق لبحث سبل تعزيز التعاون الليبي المصري.

الحزب أعتبر في بيانه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه زيارة الوفد بادرة طيبة من السلطات المصرية وخطوة إيجابية في اتجاد فتح قنوات التواصل بما يدعم الاستقرار ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الحزب على أن اختلاف المواقف بين البلدين الجارين مهما اشتد وطال فإن الروابط المتينة بين الشعبين الشقيين اللذين تجمعهما حدود مشتركة وعلاقات ضارية في عمق التاريخ تجعل التواصل والتعاون أمرا لا مناص منه وعاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار المحلي والإقليمي .

كما أعرب عن أمله البناء على هذه الزيارة وتطوير التواصل بما يرجع العلاقات الكاملة بين الدولتين ويرسخها ويدعم مصالح الشعبين المشتركة.

حزب العدالة والبناء دعا دولة مصر إلى تقديم المزيد من الدعم للمسار السياسي وتكثيف الجهود للعب دورها المهم مع دول الجوار للدفع بليبيا للخروج من أزمتها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية