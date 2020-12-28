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«حزب صوان»: علاقتنا بمصر «ضاربة في التاريخ» وزيارة وفدها لـ«طرابلس» مُرحب بها

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحب حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، بالزيارة التي أجراها الوفد المصري إلى العاصمة طرابلس، والتي التقى فيها بمسؤولين من حكومة الوفاق لبحث ما سماه “سبل تعزيز التعاون الليبي المصري”، معتبراً الزيارة “بادرة طيبة من السلطات المصرية وخطوة إيجابية في اتجاه فتح قنوات التواصل بما يدعم الاستقرار ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين” وفق قوله.

قال “الحزب” الذي يترأسه الإخواني محمد صوان، إن: “رغم اختلاف المواقف بين البلدين الجارين مهما اشتد وطال، فإن الروابط المتينة بين شعبينا الشقيقين – اللذين تجمعهما حدود مشتركة وعلاقات ضاربة في عمق التاريخ – تجعل التواصل والتعاون أمرا لا مناص منه، وعاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار المحلي والإقليمي” على حد تعبيره.

وواصل في بيانه: “يأمل الحزب البناء على هذه الزيارة وتطوير التواصل بما يرجع العلاقات الكاملة بين الدولتين ويرسخها، ويدعم مصالح شعبينا المشتركة، كما يدعو الحزب دولة مصر إلى تقديم المزيد من الدعم للمسار السياسي وتكثيف الجهود للعب دورها المهم مع دول الجوار للدفع بليبيا للخروج من أزمتها” وفق قوله.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ها ها ها هو هو هو ماء ماء ماء كفاية غباء فمن اجهض الدور المصرى فى لم شمل اللبيين هم الخرفان فمصر استصافت عقب اتفاق الصخيرات السراج ومعتيق وحفتر وعقيلة واستضافت اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية ولكن الخوان افسدوا كل نتائج الاجتماعات من اجل البقاء فى السلطة على اشلاء الشعب الليبى ويتحملوا مسئولية سفك الدماء

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  • لا تصدقوه انه كذاب انه مسيلمه فلا يوجد حزب بهذا الاسم فالدوله الليبيه منذ سقوطها في 2011 لم تقوم من كوتها حتي تقر دستور موحد للبلد وتآذن بالتالي بأنشاء الاحزاب ولا يوجد قانون ينطم النشاط الحزبي في ليبيا ولا يوجد من يراقب مصادر تمويل الاحزاب فالموجود في ليبيا عصابه منحرفه ومكونه من زنادقه يقودهم هذا المعتوه وفي المجمل لا دين لهم ولا مله لديهم عاثوا في ليبيا فسادا تحت شعار حزب أخوان الشيطان

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