«حزب صوان»: علاقتنا بمصر «ضاربة في التاريخ» وزيارة وفدها لـ«طرابلس» مُرحب بها

رحب حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، بالزيارة التي أجراها الوفد المصري إلى العاصمة طرابلس، والتي التقى فيها بمسؤولين من حكومة الوفاق لبحث ما سماه “سبل تعزيز التعاون الليبي المصري”، معتبراً الزيارة “بادرة طيبة من السلطات المصرية وخطوة إيجابية في اتجاه فتح قنوات التواصل بما يدعم الاستقرار ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين” وفق قوله.

قال “الحزب” الذي يترأسه الإخواني محمد صوان، إن: “رغم اختلاف المواقف بين البلدين الجارين مهما اشتد وطال، فإن الروابط المتينة بين شعبينا الشقيقين – اللذين تجمعهما حدود مشتركة وعلاقات ضاربة في عمق التاريخ – تجعل التواصل والتعاون أمرا لا مناص منه، وعاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار المحلي والإقليمي” على حد تعبيره.

وواصل في بيانه: “يأمل الحزب البناء على هذه الزيارة وتطوير التواصل بما يرجع العلاقات الكاملة بين الدولتين ويرسخها، ويدعم مصالح شعبينا المشتركة، كما يدعو الحزب دولة مصر إلى تقديم المزيد من الدعم للمسار السياسي وتكثيف الجهود للعب دورها المهم مع دول الجوار للدفع بليبيا للخروج من أزمتها” وفق قوله.