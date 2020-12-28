ليبيا الان

ميناء طرابلس يستقبل 5 آلاف طن من الغاز المسال

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء طرابلس البحري سفينة نقل الإسمنت “جيمي برنس” التابعة للوكيل الملاحي “أمل ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وتحمل على متنها أكثر من خمسة آلاف طن من الإسمنت المكيس.

وقد وصلت إلى الميناء السفينة “إن إس سبيرت” التابعة للوكيل الملاحي “الأجنحة للتوكيلات الملاحية”، مُحمّلة بـ 4400 طن من الإسمنت السائب.

ورست على أرصفة الميناء سفينة نقل الوقود “غاز فينتور” التابعة للوكالة العالمية للتوكيلات الملاحية، وتحمل على متنها خمسة آلاف طن من الغاز المسال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك