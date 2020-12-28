ميناء طرابلس يستقبل 5 آلاف طن من الغاز المسال

استقبل ميناء طرابلس البحري سفينة نقل الإسمنت “جيمي برنس” التابعة للوكيل الملاحي “أمل ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وتحمل على متنها أكثر من خمسة آلاف طن من الإسمنت المكيس.

وقد وصلت إلى الميناء السفينة “إن إس سبيرت” التابعة للوكيل الملاحي “الأجنحة للتوكيلات الملاحية”، مُحمّلة بـ 4400 طن من الإسمنت السائب.

ورست على أرصفة الميناء سفينة نقل الوقود “غاز فينتور” التابعة للوكالة العالمية للتوكيلات الملاحية، وتحمل على متنها خمسة آلاف طن من الغاز المسال.

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