إنسايد أوفر: التطورات الأخيرة في ليبيا تمهد الطريق لدائرة متجددة من العنف

كشف موقع “إنسايد أوفر” الإيطالي أن التطورات الأخيرة في ليبيا تمهد الطريق لدائرة متجددة من العنف، متهمًا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ومن معه بتأجيج التوتر بشكل تدريجي، مؤكدا أن هذا الأمر يجدد مخاوف الأمم المتحدة والجانب الدولي بشأن فشل عملية السلام الهشة.

وأورد الموقع في تقرير تحليلي أن تركيا وصلت إلى مرحلة اللاعودة من ليبيا في وقت ليس من السهل فيه استبعاد وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح النمروش من المشهد رغم كونه يعمل على تأجيج الأوضاع بانتقاداته المستمرة للجيش.

واعتبر التقرير أن استكمال عملية السلام هذه بمثابة تنظيم وتنفيذ ناجح للانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر من العام 2021 ، مبينًا أن وضع قرار وقف إطلاق النار هش في ظل التصريحات والتحشيدات الأخيرة من الطرفين.

وأكد التقرير أن دور تركيا العلني السلبي في ليبيا وتدخلها عسكريًا وسياسيًا بشكل مباشر هو ما ساهم في زعزعة الاستقرار في البلاد، مؤكدًا أن هذا التدخل بان جليًا من خلال تقديم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج استقالته وتراجعه عنها لاحقًا بضغط من أنقرة الباحثة عن مصالحها بوجوده.

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