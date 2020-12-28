“شكري وسيالة” في اتصال هاتفي لبحث دعم الاستقرار بليبيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق محمد القبلاوي؛ أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أجرى اتصالاً هاتفيًا بوزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، لبحث الملف الليبي ودعم الاستقرار.

وقال “القبلاوي”، إن “شكري” أعرب عن تقديره لاستقبال الوفد المصري في العاصمة طرابلس.

وأكد وزير الخارجية المصري، حرص القاهرة على استمرار التعاون بين الجانبين، معربًا عن أمله في أن تكون الزيارة خطوة جدية في هذا الاتجاه.

واستقبلت حكومة “الوفاق” في طرابلس، الأحد، وفدًا مصريًا رفيع المستوى، ترأسه نائب مدير جهاز المخابرات المصرية ورئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي.

وقالت وزارة الخارجية أن الوفد المصري قد “وعد خلال الزيارة بإعادة فتح السفارة المصرية والعودة للعمل من داخل طرابلس في أقرب وقت ممكن”

وتم الاتفاق على تذليل كافة العقبات لضمان خلق الظروف المناسبة لتواصل الشعبين الشقيقين، خاصة فيما يتعلق باستئناف الرحلات الجوية من ليبيا لمطار القاهرة، وتنظيم سلسلة من الاجتماعات بين الخبراء والمختصين في البلدين؛ لتحقيق هذه الأهداف.

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