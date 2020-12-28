الشريف: دلالات عميقة في زيارة الوفد المصري إلى طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

28 December, 2020

سلط رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة د. محمد ابوراس الشريف، الضوء على زيارة الوفد المصري رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس.

وقال الشريف في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، اعتقد أن زيارة الوفد المصري لها دلالات عميقة، حيث أن الحكومة المصرية تعي جيداً أن استفراد اردوغان بحكومة الوفاق “غرب ليبيا” لا يصب في صالح الليبيين غرباً وشرقا وجنوبا، ولا في صالح أمن حوض المتوسط سوء شرق أو جنوب المتوسط، حيث أن تركيا تقييم أكثر من قاعدتين عسكريتين في غرب ليبيا “الوطية، ومصراته، ومعيتقة”، والهدف من هذه القواعد هو الاستفزاز الدائم لدول الجوار”، بحسب تعبيره.

وتابع الشريف، :”كما أن الانفتاح المصري حول الملف الليبي وخصوصاً غرب ليبيا وبالأخص نحو طرابلس يهدف إلى تجنب تقاتل الليبيين بعضهم البعض بسبب الشحن الإعلامي الممول من قبل تركيا وقطر، حيث سيكون الرابح في هذه المعركة هو الطرف الممول الذي يسعي لاشتعال الحرب من أجل المكاسب الاقتصادية والسياسية على حساب الليبيين أنفسهم فهم الطرف الخاسر في هذه الحالة، كما اعتقد ان الوفد قد أرسل رسالة تطمين واضحة، بأن مصر تسعي لاستقرار ليبيا لتفويت الفرصة أمام عدد من الدول التي تسعي لدق طبول الحرب وتقوم بشحن الأسلحة والمرتزقة في غرب ليبيا”، على حد قوله.