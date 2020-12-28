المرصد السوري: نحو 8000 مرتزق لازالوا في ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن توقف عمليات إعادة “مرتزقة أردوغان” من ليبيا إلى بلادهم في سوريا منذ حوالي شهر ونصف.

وقال المرصد السوري في اخر بيان أصدره، إن “تركيا ما زالت تتمسك ببقاء نحو 8000 مرتزق في ليبيا، رغم توقف المعارك بين طرفي الصراع وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار”.

وأشار المرصد في بيانه إلى أن تعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.