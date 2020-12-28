ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

28 December, 2020

تلقى وزيرُ الخارجية بحكومة الوفاق ،محمد الطاهر سيالة اليوم الاثنين ، اتصالاً هاتفياً من وزيرِ الخارجيةِ المصري سامح شكري.

وجرى خلال الاتصال الاتفاق على تذليل جميع العقبات لضمان خلق الظروف المناسبة لتواصل الشعبين، خاصة فيما يتعلق باستئناف الرِّحَلات الجوية من ليبيا لمطار القاهرة وبرمجة سلسلة من الاجتماعات بين الخبراء والمختصين في البلدين لتحقيق هذه الأهداف.

وعبر شكري لسيالة، عن شكره على حفاوة استقبال الوفد المصري الذي زار طرابلس الأحد، آملا أن تكون الزيارة خطوة جدية لاستمرار التعاون مع الجانبين، وفق ما نقله الناطق باسم الخارجية الليبية محمد القبلاوي.