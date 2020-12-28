«باشاغا» لـ«مدير أمن الزاوية»: ابسطوا الأمن والأمان بالمدينة لاستعادة «هيبة الدولة»

شدد وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” فتحي باشاغا، على ما سماه “ضرورة بسط الأمن والأمان داخل مدينة الزاوية، وذلك بتوفير الإمكانيات المتاحة لمديرية أمن الزاوية حتى تقوم بواجبها الأمني على أكمل وجه” وفق بيان لوزارته.

أضاف البيان: “جاء ذلك خلال إستقبال الوزير لمدير أمن الزاوية علي اللافي، وعضو المجلس البلدي الزاوية وجدي الثابت، وتم خلال اللقاء إستعراض الوضع الأمني والخدمي داخل المدينة، ومستجدات الأوضاع الأمنية في ليبيا عامة، وثمن اللافي الجهود التي يقوم بها الوزير من أجل بسط هيبة الدولة والمجاهرة بالأمن داخل مدنها ومناطقها” وفق قوله.