الفريق الطبي العائد من إيطاليا يستعرض تجربته في مواجهة كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 December, 2020

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الاثنين الفريق الطبي العائد من إيطاليا والذي أوفده المركز الوطني لمكافحة الامراض لمساعدة الأطقم الطبية الإيطالية في مواجهة جائحة “كورونا”، والاستفادة من خبرتهم في هذا المجال.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الفريق الطبي استعرض تجربتة العملية رفقة الأطباء الإيطاليين التي استمرت لأكثر من ستة أشهر بالعمل السريري في المستشفى العسكري بما فيها قسم العزل والعناية الفائقة المخصص لعلاج المصابين بفيروس “كورونا“.

وأكد الأطباء رغبتهم في نقل تجربتهم للعناصر الطبية العاملة بالمستشفيات الليبية وشددوا على ضرورة تطوير آفاق التعاون مع دولة ايطاليا في المجال الصحي للاستفادة من خبرتها بهدف تطوير قطاع الصحة في ليبيا.