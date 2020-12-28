صنع الله: شركة المبروك حققت معدلات الإنتاج المستهدفة عام 2020

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 December, 2020

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن شركة المبروك استطاعت تحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة من حقل الجرف خلال سنة 2020 بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات الأمنية وقلة الميزانيات إضافة إلى انتشار جائحة كورونا، وغياب الشركات الخدمية المتخصصة بحيث وصلت الأمور الى النقص الشديد في توفير التموين اللازم والمواد الأساسية للتشغيل.

وشدد صنع الله خلال الاجتماع السنوي لشركة مبروك للعمليات النفطية بمقر شركة سرت بمرسى البريقة على إعطاء الاولوية والاهتمام بالكوادر الشبابية من حيث التدريب والتأهيل وإقحامها في جميع الاعمال وإعطائها الفرصة للقيام بواجباتها علي الوجه الأكمل .

وجرى خلال الاجتماع عرض نشاط الشركة في العام 2020 والأعمال المنجزة والمشاريع المتوقع تنفيذها والميزانية المقترحة للشركة للعام 2021 كما تم مناقشة خطط الشركة لإعادة تأهيل حقل المبروك النفطي، والتحديات الأمنية التي يواجهها حقل الجرف البحري نتيجة الأعداد المتزايدة للمهاجرين وتواجدهم قرب المنصة الرئيسية وضرورة اعتماد شراء قارب حماية لحماية المنصة والمنشات النفطية بالحقل، كما تم مناقشة الوضع المالي للشركة بأبوابه المختلفة، والوضع القانوني

من جانبه أوضح الرفاعي رئيس لجنة إدارة الشركة عبدالباسط الرفاعي أن الشركة في إطار تطوير منظوماتها تسعى إلى تطبيق منظومة ERP مع شركة ميكروسوفت لتسهيل عملية بناء قاعدة بيانات كاملة للشركة.