السفير المصري السابق لدى طرابلس: بقاء تركيا في ليبيا يمثل خطورة على شمال أفريقيا

أوضح السفير المصري السابق في ليبيا هاني خلاف أهمية إعادة القاهرة خطوط اتصالاتها مع طرابلس في الوقت الراهن، والمتمثلة في زيارة وفد مصري إلى العاصمة الليبية أمس الأحد.

وقال خلاف في لقائه اليوم الاثنين عبر قناة “العربية الحدث”، ورصدته “الساعة 24” إن هناك حاجة إلى تواصل القاهرة مع السياسيين في طرابلس الذي انقطع منذ فترة طويلة.

وأضاف: “هناك رغبة مصرية لتحريك هذا الأمر، على ضوء التواجد التركي المتصاعد”، مبينا أن القاهرة تريد دفع الليبيين لتسوية ذاتية محلية.

وأشار إلى أن الظهور التركي من خلال ترتيبات مكتوبة بين الوفاق وأنقرة، دفعت مصر إلى الإقدام على هذه الخطوة.

ونوه إلى دلالات المناورات البحرية التركية تحت ماء البحر المتوسط قبالة ليبيا، قائلا: “له دلالات خطيرة تحتاج إلى متابعة، فأنقرة تعلن من خلالها أنها موجودة، وتعتزم البقاء في ليبيا، وهذا يمثل خطورة على مصر وتونس ومنطقة شمال أفريقيا”.