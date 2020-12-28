“نيويورك تايمز”: أردوغان يلعب دورا عدائيا بالخارج وتركيا تنهار اقتصاديا

رحب حزب العدالة والبناء في بيان له اليوم الاثنين بالزيارة التي أجراها الوفد المصري رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس والتي التقى فيها بمسؤولين من حكومة الوفاق الوطني الليبية لبحث سبل تعزيز التعاون الليبي المصري.

واعتبر الحزب في بيان له أن زيارة الوفد بادرة طيبة من السلطات المصرية وخطوة إيجابية في اتجاه فتح قنوات التواصل بما يدعم الاستقرار ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الحزب على أن اختلاف المواقف بين البلدين الجارين مهما اشتد وطال فإن الروابط المتينة بين الشعبين الشقيين اللذين تجمعهما حدود مشتركة وعلاقات ضارية في عمق التاريخ تجعل التواصل والتعاون أمرا لا مناص منه وعاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار المحلي والإقليمي .

كما أعرب الحزب عن أمله البناء على هذه الزيارة وتطوير التواصل بما يرجع العلاقات الكاملة بين الدولتين ويرسخها ويدعم مصالح الشعبين المشتركة.

ودعا حزب العدالة والبناء دولة مصر إلى تقديم المزيد من الدعم للمسار السياسي وتكثيف الجهود للعب دورها المهم مع دول الجوار للدفع بليبيا للخروج من أزمتها.

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