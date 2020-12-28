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غدا.. مباحثات “روسية- تركية” في سوتشي حول الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت الأمين العام للمنتدى الاجتماعي “الروسي- التركي” سيرغي ماركوف، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سيعقد اجتماعا غدا الثلاثاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة سوتشي الروسية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضحت ماركوف أن الاجتماع سيناقش بعض القضايا الإقليمية العالقة، لا سيما النزاع في إقليم قره باغ ولكن الأزمة الليبية ستتصدر النقاش.

ويذكر أن لافروف كان قد أكد مؤخرًا أن بلاده تتعاون مع عدة دول لإنجاح الحوار السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن موسكو تسعى لإطلاق مفاوضات شاملة لجميع القوى الفاعلة في الأزمة الليبية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • الروس مستفيدون من تواجد الاتراك وهم من اعطوا ضوء اخضر بالاضافة لترامب لنقل ارهابيين من سوريا الى ليبيا لصالح النظام السورى واذا اراد الشعب الليبى الامن والامان فعليعهم طرد الترك اخوان يأجوج ومأجوج فالترك تشمل الروس والاتراك معا

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  • .كَ ، قومَا وجوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ ، يلبسونَ الشَّعْرَ ، و يمشونَ في الشَّعْرَ
    الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع

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