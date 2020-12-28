غدا.. مباحثات “روسية- تركية” في سوتشي حول الأزمة الليبية

أفادت الأمين العام للمنتدى الاجتماعي “الروسي- التركي” سيرغي ماركوف، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سيعقد اجتماعا غدا الثلاثاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة سوتشي الروسية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضحت ماركوف أن الاجتماع سيناقش بعض القضايا الإقليمية العالقة، لا سيما النزاع في إقليم قره باغ ولكن الأزمة الليبية ستتصدر النقاش.

ويذكر أن لافروف كان قد أكد مؤخرًا أن بلاده تتعاون مع عدة دول لإنجاح الحوار السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن موسكو تسعى لإطلاق مفاوضات شاملة لجميع القوى الفاعلة في الأزمة الليبية.

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