ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

28 December, 2020

من المنتظر أن يعقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، اجتماعا غدا الثلاثاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة سوتشي الروسية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح الأمين العام للمنتدى الاجتماعي “الروسي- التركي” سيرغي ماركوف، اليوم الإثنين ،أن الاجتماع سيناقش بعض القضايا الإقليمية العالقة ،لا سيما النزاع في إقليم قره باغ ولكن الأزمة الليبية ستتصدر النقاش.

ويذكر أن لافروف كان قد أكد مؤخرًا أن بلاده تتعاون مع عدة دول لإنجاح الحوار السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن موسكو تسعى لإطلاق مفاوضات شاملة لجميع القوى الفاعلة في الأزمة الليبية.