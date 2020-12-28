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الميهوب: تهديدات وزير دفاع تركيا لن تتجاوز أسوار قاعدة “بوستة” في طرابلس

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ندد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب بتصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وتهديده الجيش الليبي من قاعدة معيتيقة بطرابلس.

وأوضح الميهوب في تصريحات إعلامية رصدتها “الساعة 24” أن تهديدات أكار لن تتجاوز أسوار قاعدة “يوستة” ولا تعني شيئا.

وقال النائب البرلماني: “المواطن الليبي يأسف ما آلت إليه الأوضاع في غرب البلاد، فعندما نرى وزير دفاع الدولة التركية يخرج من قاعدة بوستة ويهدد الليبيين بالقتل والتشريد واستهداف الداعمين للقوات المسلحة فهذا أمر مثير للاسمئزاز وفقاعات تركية لن تتجاوز قاعدة أبو ستة.

وأضاف الميهوب أن المستمع الجيد لتهديدات أكار هم ذيولهم في طرابلس وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين (المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا)، ورئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كل وعود اردوغان وامعته اكار الحمار لم ينفذ منها شئ فهو وعد باسقاط الاسد والان يفر جرذان اردوغان من ادلب امام قوات الاسد وهو من وعد بعودة مرسى للقصر فعاد للقبر ودخل الاخوان السجون وهو من هدد السعودية فىﻻقضية خاششقى ولم يحدث شئ فاردوغان مثل المعلم حنفىىفى فيلم ابن حميدوا كلمته بتنزل الارض دائما وخير دليل انه وعد بالسيطرة على موانئ للنفط فى ليبيا وفشل بعد الخازوق الاخمر سرت الجفرة اما شرق المتوسط فضيع حق اللتراك فى الغاز بغباوته فبعد الخازوق الاحمر الفرنسى عاد بخفى حنين

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