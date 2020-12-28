الميهوب: تهديدات وزير دفاع تركيا لن تتجاوز أسوار قاعدة “بوستة” في طرابلس

ندد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب بتصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وتهديده الجيش الليبي من قاعدة معيتيقة بطرابلس.

وأوضح الميهوب في تصريحات إعلامية رصدتها “الساعة 24” أن تهديدات أكار لن تتجاوز أسوار قاعدة “يوستة” ولا تعني شيئا.

وقال النائب البرلماني: “المواطن الليبي يأسف ما آلت إليه الأوضاع في غرب البلاد، فعندما نرى وزير دفاع الدولة التركية يخرج من قاعدة بوستة ويهدد الليبيين بالقتل والتشريد واستهداف الداعمين للقوات المسلحة فهذا أمر مثير للاسمئزاز وفقاعات تركية لن تتجاوز قاعدة أبو ستة.

وأضاف الميهوب أن المستمع الجيد لتهديدات أكار هم ذيولهم في طرابلس وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين (المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا)، ورئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري.