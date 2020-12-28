«صنع الله» يشيد بمستوى الأمن والانضباط بمرسى البريقة

على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها المنعقدة في مدينة البريقة، التقى رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله يوم أمس، مسؤولي نادي البراق الرياضي الثقافي الاجتماعي بالبريقة، حيث “تم في اللقاء التباحث في امكانية تقديم الدعم للنادي في حدود الامكانيات المتوفرة”.

وبحس بيان لـ”مؤسسة النفط”، أكد “صنع الله” في لقائه “على توفير أماكن للنشاط الرياضي للعاملين في المواقع النفطية ولأبنائهم وعائلتهم حيث تعتبر الرياضية متنفس للشباب وللمحافظة على الصحة العامة وسنعمل على دعم كل مشاريع الترفيه والرياضة التى تهم العاملين في القطاع ضمن اطار برامج التنمية المستدامة”.

وبحسب البيان: “قام الاخوة بنادى البراق بتكريم مصطفى صنع بدرع الوفاء وذلك عرفانا منهم بدوره في دعم انشطة الرياضة بشركات القطاع”.

كما التقى مصطفى صنع الله، منصور الزوي رئيس مركز جمرك ميناء البريقة والمقدم احمد سليمان الرايس رئيس قسم المراجعة بمركز جمرك البريقة، وتم التباحث في امكانية دعم جمرك ميناء البريقة في تنفيذ وتطوير المبني الاداري للجمارك.

وفي الاطار ذاته التقى مصطفى صنع الله، ايهاب ابوخريص الكزة مدير أمن الهلال النفطي، حيث أشاد مصطفى صنع الله بالمستوى العالي من الأمن والانظباط بمرسى بالبريقة، وأكد على أهمية الأستقرار الامنى و الأمن داخل المنشآت الصناعية النفطية لما له من فائدة كبرى على تحقيق الأستقرار الاقتصادي للمنطقة وتشجيع المستثمر الخاص لتنفيذ الأعمال وبالتالي يعود بالنفع على المنطقة بأسرها.

من جانبه أكد إيهاب الكزة على الخطوة الهامة والايجابية التي اتخذتها المؤسسة الوطنية للنفط بعقد اجتماعات الجمعية العمومية لهذا العام في مدينة البريقة مؤكدا استعداد المديرية لتوفير الأمن لكل الاجتماعات حرصا منهم على اداء دورهم بكل تفان واخلاص، بحسب البيان.