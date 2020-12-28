شركة البريقة تصدر هذا التوجيه للراغبين في شراء اسطوانات غاز الطهي

وجهت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين والشركات الراغبة في الحصول على أسطوانات غاز طهي والاسطوانات ذات الاحجام الصغيرة (بريموس) للتسجيل عبر موقعها الاليكتروني.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الحجز يتم بواسطة الدفع المسبق من خلال الإبلاغ أو التحويل على حساب الشركة لدى مصرف الجمهورية الظهرة ولا يقبل بالتعامل النقدي مباشرة مع الأفراد أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

وبينت الشركة أن الاسطوانة تكون ملكا خاصا للمشتري ويجوز له استبدالها عند الإهلاك مضافا إليها سعر تكلفة الصيانة.

وأشارت الشركة إلى أنه يحق للأفراد والجهات والمؤسسات حجز الأعداد والكميات التي يرغبون في الحصول عليها ولا يعتبر إيصال الحجز مستندا رسميا إلا بعد تحصيل قيمة الاسطوانات المحجوزة مسبقا وإصدار فاتورة إشعار بيع ولا يتم مراجعة الشركة قبل مضي 3 أشهر من تاريخ تحصيل القيمة المالية بحسابات الشركة.