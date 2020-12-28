خارجية الوفاق تبحث تدريب كوادر السلك الدبلوسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
28 December, 2020
قام نائب مدير إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية عياد مسعود البي بزيارة رسمية إلى الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية بأوكرانيا رفقة القائم بأعمال السفارة الليبية عادل عيسى.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية أنه جرى خلال الزيارة تناول عددا من القضايا أبرزها التواصل المنتظم وتعزيز التعاون بين الطرفين في تدريب كوادر السلك الدبلوماسي لما لذلك من دور مهم وبارز في إعادة تأهيل السلك الدبلوماسي.
وأوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي بناء على تعليمات وزير الخارجية محمد سيالة القاضية بضرورة توثيق الصلة بين المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية المناظرة.
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