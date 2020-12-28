اختتام مشروع صناعة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة زلة

اختتم مشروع مركز الامل للقدرات الذهنية والتوحد بمدينة زلة مؤخرا فعاليات مشروع صناعة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة مقدم من مفوضيه الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وبإشراف جمعية الجيل الرابع لحقوق الإنسان بمدينه زلة .

تسلم مركز الامل ضمن هذه الفاعليات 17 كرسي متحرك لذوي الإعاقة الذهنية والتوحد و عديد من العاب تعليميه خاصة لذوي الإعاقة.



وجري على مدى ثلاثه ايام تدريب للعاملين داخل المركز من المدربات والمعلمات في مجال اختبار الذكاء وتعديل السلوك ومهارات و علم النفس و التغذية حيث كان مدربين من الجفرة ومدينة طرابلس و مشاركه مدربين معتمدين دوليا من الأردن ومصر عبر تقنية الزوم المتطور.

وتلقى المشاركين في هذه الدورة محاضرات حول الكيفية الصحيحة للتعامل مع فئتى التوحد والقدرات الذهنية بشكل خاص والتعامل مع ذوى الاعاقة بشكل عام للرفع من مستوى تاهيل الحالات داخل المركز عن طريق تعامل الاخصائيات والمربيات والمعلمات مع ولى الامر .