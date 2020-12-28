الكبير يبحث ضوابط بيع النقط الأجنبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 December, 2020

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع مدراء الإدارات المعنية بمصرف ليبيا المركزي الضوابط المتعلقة ببيع النقد الأجنبي. وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن الكبير التقى اليوم الاثنين بمكتبه بالعاصمة طرابلس مدراء الإدارات المعنية بمصرف ليبيا المركزي لمناقشة الضوابط المتعلقة ببيع النقد الأجنبي بناءً على قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي

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