«الغرابلي»: خرجنا على «القذافي» ومعنا «قطعان همج ومجرمين» فلا أفلحنا في كتابة دستور ولا ردينا السابق

وصف الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، قطاعات واسعة من “ثوار فبراير” بالهمج والمجرمين والديناصورات.

وفي إشارة لنظام العقيد معمر القذافي، قال “الغرابلي” على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الإثنين: “خرجنا على الانقلابي سارق الدولة فخرجوا معنا ديناصورات، ومجرمين وخرجت ورائهم قطعان الهمج من كل حدب واختلط الحابل بالنابل لا ردينا دستورنا ولا أفلحنا في كتابة الجديد ولماذا الجديد ولدينا الأساس” وفق قوله.

وتابع “الغرابلي” في منشوره: “كنا في ديناصور وأصبح لدينا ديناصورات.. كنا في عائلة ولدينا عائلات، كنا في كتيبة أمنية لدينا اليوم كتائب وألوية، إنها ليست فبراير التى وعدنا الليبيين بها

ترددت من نهني في الذكرى 69 من يا ترى الشعب المغلوب أم الديناصورات وثعالب ماكرين سرقوا الثورة والدولة” على حد تعبيره