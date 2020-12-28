الحويج يوجه بإعداد الخطة السنوية لوزارة الخارجية للعام 2021

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 December, 2020

وجه وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج مختلف الإدارات بالوزارة بالإسراع في إتمام الجرد السنوي، وإعداد التقارير السنوية للوزارة التي تعكس نشاطها وأهم الأعمال المنجزة خلال عام 2020، بالإضافة على إعداد الخطة السنوية لعام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويج اليوم الإثنين بديوان وزارة الخارجية في بنغازي مع وكيل الوزارة حبيب الميهوب ومدير مكتب الوزير عبد الحميد المقيرحي ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، على بوجنوب والمراقب المالي العام للوزارة مجدي عقيلة، كما حضر اللقاء مدير مكتب التنسيق والمتابعة المكلف، ورؤساء أقسام شؤون الموظفين والإدارية والمالية.

وأثنى المشاركون في الاجتماع على ما قام به الحويج خلال الفترة الماضية وعلى وجه الخصوص إتمام الترقيات المستحقة للموظفين، وافتتاح معهد الدراسات الدبلوماسية، وتطوير وصيانة مقار وزارة الخارجية سواء في مدينة البيضاء أو بنغازي، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب قنصلية في بعض المدن لتقديم أفضل الخدمات القنصلية لسكان تلك المدن.

ووافق الحويج على البدء في إنشاء الحكومة الإلكترونية لتكون وزارة الخارجية والتعاون الدولي أول وزارة ستسعى إلى التقليل من استعمال الورق في المعاملات الإدارية.