مطالبة بالكشف عن مصير القاضي مصطفى لندي وزوجته المفقودين

أخبار ليبيا24

أدى أعضاء وموظفي الهيئات القضائية بالواحات، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية تنديدًا بواقعة اختفاء زميلهم القاضي بمحكمة جالو الجزئية، مصطفى عيسى لندي، وزوجته.

وفقد الاتصال بالقاضي لندي وزوجته فالطريق الرابط بين جالو الكفرة، في طريق عودته إلى محل إقامته وعمله بجالو.

وطالب بيان للمحتجين، اطلعت أخبار ليبيا24 على نسخه منه، الجهات المختصة والأجهزة الأمنية والعسكرية بمناطق الواحات وتازربو، بالبحث الفوري عنه، مؤكدين بأنهم يتابعون بقلق وحزن واقعة اختفاءه.

ودعا البيان، المجلس الأعلى للقضاء، ببذل المزيد من الجهد للبحث والتحري والاستعانة بوسائل البحث الجوي نظرًا لكبر المساحة بمناطق الجنوب الشرقي.