معيتيق: الأطباء العائدون لبوا نداء الواجب الإنساني في مواجهة كورونا بإيطاليا

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اجتماعا اليوم الاثنين مع الفريق الطبي العائد من إيطاليا، الموفد من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لمساعدة الأطقم الطبية الإيطالية في مواجهة جائحة “كورونا”، والاستفادة من خبرتهم في هذا المجال.

وقال معيتيق، في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن الفريق الطبي استعرض تجربتة العملية رفقة الأطباء الطليان، التي استمرت لأكثر من ستة أشهر بالعمل السريري في المستشفى، بما فيها قسم العزل والعناية الفائقة المخصص لعلاج المصابين بفيروس “كورونا”.

وبحسب معيتيق، “أكد الأطباء رغبتهم في نقل تجربتهم للعناصر الطبية العاملة بالمستشفيات الليبية، وشددوا على ضرورة تطوير آفاق التعاون مع دولة إيطاليا في المجال الصحي للاستفادة من خبرتها بهدف تطوير قطاع الصحة في ليبيا”.

وأضاف: “أشدنا بالأطباء الشباب الذين لبوا نداء الواجب الإنساني بالتوجه لدولة إيطاليا الصديقة ومساعدة الأطباء هناك لمواجهة جائحة كورونا، والاستفادة من خبرتهم ونقلها إلى ليبيا”.