تدريب حول نظم الإدارة في سبها

تتواصل بمدينة سبها ورشة عمل حول نظم الإدارة، التي تعقدها منظمة إنجاد، بالتعاون مع منظمة افريست للتدريب الإبداعي والاستشارات بمقر شركة الإتقان المميز.

ويشارك في التدريب عدد من مؤسسي الجمعيات المدنية في سبها، وعدد من الإداريين بالمؤسسات الخدمية بالمدينة.

وقال المدرب في مجال الإدارة، محمد نوبة، لقناة ليبيا إن التدريب يشمل التعريف بأساليب وأنماط الإدارة، وسبل التعرف على المعايير المتبعة للإدارة ومستوياتها، كما تهدف الورشة لمساعدة المتدربين على وضع خطط منتظمة لتحسين الإدارة وتسيير المؤسسات.

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