معيتيق يتابع مع مجلس التخطيط الوطني إجراءات توحيد المؤسسات والميزانية العامة للدولة

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس التخطيط الوطني، مفتاح الحرير، وعدد من المسؤولين بالمجلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع «خصص لمتابعة الإجراءات المتخذة لتوحيد المؤسسات الحكومية وما تم اتخاذه بشأن توحيد مخرجات الميزانية العامة للدولة بالإضافة لبحث آليات تنفيد مشروعات التنمية وتدعيم اللامركزية».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس جرى خلاله «التأكيد على تفعيل دور المجلس التخطيط الوطني لممارسة اختصاصاته من خلال تفعيل مجالس التخطيط في البلديات».

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