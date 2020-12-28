ليبيا الان

بوشناف: ترقية أكثر من 2000 موظف بوزارة الداخلية

تم النشر منذُ 17 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف قرارات بترقية أكثر من 2000 موظف في الوزارة كما أصدر قرارات أخرى بتسوية أوضاع 180 موظفا.

ويقضي قرار بوشناف رقم (1257) لسنة 2020 ميلادي بترقية (2140) موظفةً وموظفاً فيما ينص القرار رقم (1254) لسنة 2020 ميلادي على تسوية أوضاع  موظفين بعقود في وزارة الداخلية وعددهم (180) موظفةً وموظفاً.

كما أصدر بوشناف القرار رقم (1255) لسنة 2020 ميلادي بشأن تصنيف موظفين في وزارة الداخلية وعددهم (22) موظفةً وموظفاً، على درجات وظيفية بينما يقضي القرار رقم (1256) لسنة 2020 ميلادي بترقية موظفين في وزارة الداخلية وعددهم (379) موظفةً وموظفاً، وتسوية أوضاعهم الوظيفية وتسلسل درجاتهم منذ تاريخ استحقاقها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • مقتل متطوعين في كلية الشرطة بانفجار طرابلس اخفص الصوت
    تبين ان السوريين في مصراتة استخدموا الطيران المسير في استهداف الشباب في كلية ضباط الشرطة بطرابلس ـ وكانت الداخلية اليهودية الليبية بتعاون مع جواسيس من صرب البوسنة ومصر وراء ـ وفاة هؤلاء الشبان الليبيين وهم أبناء مسلمي طرابلس ليبيا .

    youtube.com/watch?v=wWkgzhZuSmg

    رد