بوشناف: ترقية أكثر من 2000 موظف بوزارة الداخلية

ويقضي قرار بوشناف رقم (1257) لسنة 2020 ميلادي بترقية (2140) موظفةً وموظفاً فيما ينص القرار رقم (1254) لسنة 2020 ميلادي على تسوية أوضاع موظفين بعقود في وزارة الداخلية وعددهم (180) موظفةً وموظفاً.

كما أصدر بوشناف القرار رقم (1255) لسنة 2020 ميلادي بشأن تصنيف موظفين في وزارة الداخلية وعددهم (22) موظفةً وموظفاً، على درجات وظيفية بينما يقضي القرار رقم (1256) لسنة 2020 ميلادي بترقية موظفين في وزارة الداخلية وعددهم (379) موظفةً وموظفاً، وتسوية أوضاعهم الوظيفية وتسلسل درجاتهم منذ تاريخ استحقاقها.